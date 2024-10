Pijani na cesti: prvi voznik v pridržanje, drugemu zasegli tovornjak

Celjski policisti so zaradi nezanesljive vožnje naprej ustavili voznika osebnega vozila. Med postopkom so ugotovili, da je vozil pijan. V krvi je imel nekaj manj kot dva promila alkohola, zato so mu odredili pridržanje.

Med opravljanjem meritev hitrosti so nato ustavili še voznika tovornega vozila, ki je v naselju vozil najmanj 65 kilometrov na uro. Tudi on je vozil pod vplivom alkohola, poleg tega pa je vozil v času, ko se mu izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Zaradi navedene kršitve so mu tovorno vozilo zasegli.



Zoper oba kršitelja so policisti podali obdolžilna predloga.