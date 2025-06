Pijani na motorju, kolesu in v avtu, tudi po nasprotnem pasu

Včeraj, nekaj po 16. uri, se je na območju Litije zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil.

Voznik je pod vplivom 0,97 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka vozil po nasprotnem pasu in v nesreči lažje poškodoval sebe in sopotnico.

Okoli 19. ure se je na območju Kamnika zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen motorist. "V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku pokazal 0,31 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Po do sedaj zbranih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje pod vplivom alkohola in neprilagojene hitrosti motorista, ki se je v nesreči lahko telesno poškodoval," so sporočili s Policije.

Nekaj po 23.30 se je na območju Viča zgodila prometna nesreča, v kateri je bila samoudeležena kolesarka. "V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri kolesarki pokazal 0,71 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Po do sedaj zbranih obvestilih je do nesreče prišlo zaradi vožnje pod vplivom alkohola in vožnje preblizu desnega roba vozišča," so sporočili policisti in dodali, da se je lažje poškodovala.