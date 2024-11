Pijani oče učil hčerko voziti, drugi s tremi kolesi peljal po avtocesti

V kroniki Policijske uprave Koper, ki zajema konec tedna od petka pa do nedelje, se je znašlo tudi (pre)več neodgovornih voznikov, ki so močno opiti sedli za volan. Rekorderja sta "napihala" skoraj dva promila.

V petek ponoči so v Jagodju ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 43-letnik iz okolice Izole. Alkotest mu je pokazal rezultat 0,92 alkohola na liter izdihanega zraka. Še za odtenek več, kar 0,94 mg/l, so izmerili 57-letnemu Ljubljančanu, ki je v nedeljo zvečer povzročil nesrečo na avtocesti pred Postojno. Kot so ugotovili, je približno kilometer pred Postojno trčil v kovinsko varnostno ograjo. Pri tem mu je z vozila odtrgalo eno kolo, a je kljub temu po treh kolesih peljal še en kilometer, nato pa z vozilom obstal.

Oba omenjena voznika sta ostala brez vozniškega dovoljenja, čaka ju tudi obdolžilni predlog.

Enake sankcije so oziroma bodo doletele tudi 44-letnega voznika kombiniranega vozila iz okolice Pivke, ki so ga v petek popoldne ustavili v Pivki. Odrejen alkotest mu je pokazal rezultat 0,70 mg/l oziroma 1,47 tako imenovanih promilov.



Nekaj ur pozneje, ob 21.59, so na krožišču ankaranske in bertoške vpadnice policisti naleteli na prometno nesrečo z materialno škodo, v katero sta bila udeležena voznika osebnega in tovornega vozila. Nesrečo je zaradi neprilagojene hitrosti povzročil prvi, 25-letnik iz okolice Kopra, alkotest je pokazal 0,78 mg/l (1,63 g/kg). Tudi on je ostal brez vozniškega dovoljenja, čaka ga obdolžilni predlog.