Pijani povzročitelji prometnih nesreč letos napihali povprečno 1,47 promila

Letos je že 353 voznikov povzročilo prometno nesrečo zaradi vožnje pod vplivom alkohola, povprečna stopnja njihove alkoholiziranosti pa je znašala 1,47 promila (g alkohola/kg krvi). Na Agenciji za varnost prometa so opozorili, da se je kar tretjina letošnjih smrtnih prometnih nesreč zgodila v času med petkom in nedeljo. "Naj bo to opomin, preden se ta konec tedna podate na praznično pot. Naj imajo prazniki srečen konec," so voznikom položili na srce. Danes se je sicer tudi zaključila akcija 40 dni brez alkohola.

Voznike so pozvali, naj odložijo mobilni telefon, prilagodijo hitrost, uporabijo varnostni pas, dosledno pripenjajo otroke, na motorju in kolesu pa uporabljajo zaščitno čelado. "Še posebej pozorni in strpni naj bodo vozniki motornih vozil do najbolj izpostavljenih – pešcev, starejših, otrok, kolesarjev in motoristov. A vsi ti naj tudi sami poskrbijo za lastno vidnost in varnost," so še poudarili.

Izpostavili so še, da so pešci najpogostejši udeleženci v prometu, a da lahko za svojo varnost največ naredijo sami. Na agenciji svetujejo, naj uporabljajo prometne površine, namenjene pešcem, če jih ni, pa naj hodijo po levi strani ceste, da jih vozniki prej opazijo. Pešci naj nosijo odsevna oblačila in telesa, da bodo tako bolj vidni. Cesto naj prečkajo na prehodih za pešce, pred prečkanjem naj se prepričajo, ali je to res varno, saj pešec nima absolutne prednosti, so še opozorili.

Podali so tudi nekaj nasvetov za kolesarje. Ti morajo za varno udeležbo v prometu poskrbeti za tehnično brezhibno opremljeno kolo in zaščitno čelado, ki je predpisana do dopolnjenega 18. leta. Čelada je sicer priporočljiva v vseh starostih, saj pogosto prepreči hude poškodbe glave, ki so lahko za kolesarje usodne. Ostali vozniki morajo upoštevati prednost kolesarjev, prilagoditi bočno razdaljo za varno prehitevanje ter zmanjšati in upoštevati omejitev hitrosti, so še zapisali na agenciji.

Tudi motoristi spadajo med bolj ogrožene udeležence prometa. Pogosto namreč vozijo prehitro, drugi vozniki pa jih hitro spregledajo ali jim odvzamejo prednost. Na agenciji motoristom svetujejo, naj prilagodijo hitrost, poskrbijo za dobro vidnost in se večkrat udeležijo dodatnega usposabljanja in kondicijskih voženj. Kot so poudarili, je za obvladovanje motorja potrebne veliko več psihofizične kondicije in spretnosti kot za vožnjo osebnega vozila. "Motoristi na cesti niso nepremagljivi. So najbolj ranljivi," so zaključili.