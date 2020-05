Pijani prijateljici vzel ključe avtomobila, ona pa ga je prijavila policiji

Kombinacija alkohola in neprilagojene hitrosti je bila na Bledu vzrok za nesrečo, v kateri se je poškodovala voznica. Z avtom je zapeljala s ceste in se prevrnila na bok, je sporočil predstavnik PU Kranj Bojan Kos. "Njej se ni sešlo, kot se ne bo še marsikomu. Zato vozite izključno trezni in ne povzročajte nevarnosti," je opozoril. "Tokrat so bile posledice samo zaradi čudeža naključij in prazne ceste blažje, naslednjič bodo lahko nepopravljive."

Dodal je, da se zaveda, kako težko je včasih to dopovedati pijanemu človeku in prepogumnim voznikom ali voznicam, kar dokazuje tudi pred kratkim obravnavan primer. "Občan je pijani prijateljici vzel ključe avtomobila in ji s tem preprečil udeležbo v prometu, ona pa ga je prijavila policiji. Policisti so v dejanju prepoznali dobronamernost občana in tudi sami žensko pozvali, naj ne vozi," je zapisal Kos.