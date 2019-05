Pijani reševalec med prevozom pacienta po avtocesti vijugal in vozil 60 km/h

Iz PU Novo mesto so sporočili, da so 8.5 prejeli obvestilo občana o nevarni vožnji voznika reševalnega vozila, ki naj bi na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Novem mestu vijugal po vozišču, vozil 60 km/h in ogrožal ostale udeležence v prometu.

O dogodku so obvestili njegovega delodajalca, ki je poskrbel za nadaljnji prevoz pacienta, ki je bil v vozilu, in odvoz vozila.

Policisti so se takoj odzvali, izsledili voznika in ga na varnem mestu ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so 53-letnemu vozniku odredili preiskus. V litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligrama alkohola.

