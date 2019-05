'Pijani reševalec' v preteklosti kradel in preprodajal pomirjevala narkomanom

Delodajalec je potrdil navedbe o pijanem vozniku. Dodali so še, da je to nedopustno in vsega obsojanja vredno, ter da so zavezani k ničelni toleranci do vsebnosti alkohola in drog na delovnem mestu.

V zdravstvenem domu je službo izgubil in se zaposlil pri Pacientu. Pred dvema dnevoma pa dva meseca po tem dogodku po avtocesti vozil 60 kilometrov na uro in, kot je sporočila policija, ogrožal ostale udeležence v prometu.

Policisti so se takoj odzvali, izsledili voznika in ga na varnem mestu ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so 53-letnemu vozniku odredili preiskus. V litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligrama alkohola. O dogodku so obvestili njegovega delodajalca, ki je poskrbel za nadaljnji prevoz pacienta, ki je bil v vozilu, in odvoz vozila. Kršitelju so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Voznik ni bil pridržan, saj si je zagotovil prevoz. O kršitvah pa bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Delodajalec: 'To je nedopustno in obsojanja vredno'

