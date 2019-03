Pijani smučar imel v krvi več kot tri promile alkohola

Kot so sporočili iz PU Celje, so na smučišču Pungart, na območju Policijske postaje Slovenj Gradec, opravili preizkus alkoholiziranosti s 46-letnim smučarjem. Alkotest je pokazal, da je imel v krvi več kot tri promile alkohola.

Smučarju so odvzeli smučarsko karto in izdali plačilni nalog, so sporočili policisti.

Kot opozarja policija, poleg užitka prinaša smučanje tudi določeno tveganje. Velik porast števila obiskovalcev na smučiščih, novi načini in tehnike smučanja in drsenja na snegu, pa tudi novi pripomočki, dodatna oprema, slaba ozaveščenost, predrznost in neprevidnost številnih uporabnikov belih strmin so privedli do povečanja števila poškodb.