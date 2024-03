Brez tedenskega počitka vozil kar 12 dni zapored, nato pa še napihal

V petek okoli 13. ure so policisti Specializirane enote za nadzor prometa skupaj s policisti Urada za informatiko in telekomunikacije z vozilom za snemanje vozil in voznikov opravljali nadzor prometa na relaciji Novo mesto–Brežice. Pri počivališču Zaloke so dohiteli voznika tovornega vozila srbskih registrskih oznak, ki je vijugal po vozišču in vozil po odstavnem pasu. Zaradi nezanesljive in nevarne vožnje so ga ustavili in opravili nadzor.

Pri pregledu vozila so ugotovili, da vozilo ni tehnično brezhibno, saj je bilo zaznanih več napak, predvsem na sistemu za ustavljanje, kjer je bil zavorni kolut povsem nabrazdan in napokan, iz vozila pa so iztekale tekočine (olje, zavorno olje itn.).