Pijano voznico pridržali, 73-letniku zasegli vozilo

Peter je v nočnem lokalu srečal svojega osebnega zdravnika. Ta mu je jezno dejal: "Razložite mi naslednje: pred kratkim sem vam napisal recept za uspavalne tablete, vas pa sem v zadnjih dneh že trikrat videl v nočnem lokalu!" "To pa ja ni nič posebnega!" mu je odgovoril Peter. "Tablete so za mojo ženo!"