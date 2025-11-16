Pijano voznico pridržali, 73-letniku zasegli vozilo

Radovljiški policisti so v soboto nekaj pred 2. uro ponoči imeli v postopku 53-letno voznico, ki je avtomobil vozila pod vplivom alkohola (0,84 mg/l). Odredili so ji pridržanje do 12. ur. Z obdolžilnim predlogom bo predlagana pristojnemu okrajnemu sodišču, so sporočili s PU Kranj.
Jeseniški policisti pa so danes nekaj čez 13. zasegli avtomobil 73-letnemu vozniku, ki ga je vozil v času veljavnega ukrepa, ki mu ga je izreklo sodišče. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.
