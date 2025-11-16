Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Pijano voznico pridržali, 73-letniku zasegli vozilo

Kranj , 16. 11. 2025 18.18 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
3

Medtem ko so policisti v Radovljici kaznovali voznico zaradi vožnje pod vplivom alkohola, so v Jesenicah ukrepali zoper voznika, ki je vozil kljub prepovedi sodišča. Avtomobil so mu zasegli.

Radovljiški policisti so v soboto nekaj pred 2. uro ponoči imeli v postopku 53-letno voznico, ki je avtomobil vozila pod vplivom alkohola (0,84 mg/l). Odredili so ji pridržanje do 12. ur. Z obdolžilnim predlogom bo predlagana pristojnemu okrajnemu sodišču, so sporočili s PU Kranj.

Alkohol in avtomobilski ključi ne sodijo skupaj
Alkohol in avtomobilski ključi ne sodijo skupaj FOTO: Shutterstock

Jeseniški policisti pa so danes nekaj čez 13. zasegli avtomobil 73-letnemu vozniku, ki ga je vozil v času veljavnega ukrepa, ki mu ga je izreklo sodišče. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.

alkohol v krvi sodna prepoved vožnje zaseg vozila policisti Radovljica Jesenice
Naslednji članek

Velik požar v središču Beltincev omejen, cesta zaprta

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
16. 11. 2025 18.27
+4
V Jesenicah in na Velenju.
ODGOVORI
4 0
Lens
16. 11. 2025 18.43
+0
V Bledu in v Ptuju.
ODGOVORI
1 1
Gutenberg
16. 11. 2025 18.56
To nepoznavanje slovnice je posledica ekonomskih načrtnih migracij po letu 1960 ...
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330