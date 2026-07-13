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Črna kronika

Pijani voznici na pomoč priskočil partner, tudi sam pijan in brez izpita

Krško, 13. 07. 2026 15.13 pred 35 minutami 1 min branja 8

Avtor:
N.V.
Preizkus alkoholiziranosti

Policisti PP Krško so na Drnovem ustavili voznico zaradi nezanesljive vožnje. Po preizkusu, je pokazalo, da je imela v krvi 2,4 promila alkohola. Na kraj je prišel tudi njen partner, ki jo je želel odpeljati domov, vendar je prav tako bil pod vplivom alkohola, za nameček pa še brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Voznica Citroena C4 je kazala očitne znake alkoholiziranosti, zato so ji odredili preizkus, ki je visoko raven alkohola tudi pokazal. Na kraju so ji odvzeli vozniško dovoljenje in ji prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Preizkus alkoholiziranosti
Preizkus alkoholiziranosti
FOTO: Bobo

Kršiteljica je nato poklicala partnerja, ki se je pripeljal z električnim skirojem in naj bi jo z njenim avtomobilom odpeljal domov. A policisti so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so voznici odredili pridržanje. Moški je to želel s fizično silo preprečiti, zato so bili policisti primorani uporabiti prisilna sredstva, da so ga obvladali.

Naknadno so še ugotovili, da je bil tudi on pod vplivom alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog, zoper voznico pa so na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

policija krško voznica kršitve alkohol

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KOMENTARJI8

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FejsBrukica
13. 07. 2026 15.57
Le katera manjšina je bila? Tako tipično za njih.
Odgovori
0 0
a res1
13. 07. 2026 15.51
Moški je skrbel za žensko. Ni vse vedno obratno v kakšnih prepirih. Te dni se hvali policijo. Je nebi dali v avto pa odpeljali domov. Sedaj pa par jurjev nebo dosti za vse in še kje so živci... Res pomagajo...
Odgovori
-1
0 1
Colgate
13. 07. 2026 15.48
Potem so šli vsi skupaj na cig..sko pečenko?
Odgovori
+3
3 0
travc
13. 07. 2026 15.48
🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
kovanec
13. 07. 2026 15.44
Brasiljoti.
Odgovori
+6
6 0
travc
13. 07. 2026 15.48
🤣🤣😂
Odgovori
+2
2 0
U1665256761563
13. 07. 2026 15.41
Kdo bo plačal te naloge?
Odgovori
+4
4 0
Watcherman
13. 07. 2026 15.33
Nič novega za neumne in nesposobne voznike,ki nimajo pameti.Lp
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+3
3 0
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