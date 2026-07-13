Pijani voznici na pomoč priskočil partner, tudi sam pijan in brez izpita

Voznica Citroena C4 je kazala očitne znake alkoholiziranosti, zato so ji odredili preizkus, ki je visoko raven alkohola tudi pokazal. Na kraju so ji odvzeli vozniško dovoljenje in ji prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Kršiteljica je nato poklicala partnerja, ki se je pripeljal z električnim skirojem in naj bi jo z njenim avtomobilom odpeljal domov. A policisti so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so voznici odredili pridržanje. Moški je to želel s fizično silo preprečiti, zato so bili policisti primorani uporabiti prisilna sredstva, da so ga obvladali.

Naknadno so še ugotovili, da je bil tudi on pod vplivom alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog, zoper voznico pa so na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.