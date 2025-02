Pijani voznik divjal po cestah: 2790 evrov kazni in 27 kazenskih točk

Policisti so z vozilom s sistemom provida zapeljali za prehitrim voznikom in izmerili, da je na razcepu Kozarje, kjer je hitrost omejena na 80 km/h, vozil s povprečno hitrostjo 135 km/h. Svojo hitrost pa je nato na delu primorske avtoceste, kjer se prične omejitev 130 km/h, še povečal, saj je njegova povprečna hitrost znašala kar 204 km/h.

Voznika so ustavili na prvem primernem mestu in z njim opravili postopek ter mu odredili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,68 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Izdali so mu globo v višini 1590 evrov in devet kazenskih točk zaradi več kršitev cestno-prometne zakonodaje (ni vozil po sredini prometnega pasu, ni uporabljal smernikov in vozil je prehitro). Prav tako bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče zaradi vožnje pod vplivom alkohola, predpisana globa pa znaša 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

"Alkohol deluje opojno, povzroča zasvojenost, škoduje zdravju in je skupaj s prekoračitvami hitrosti največji dejavnik tveganja za možnost povzročitve prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Škoda prekomernega pitja se kaže na vseh področjih našega življenja. Še posebej v cestnem prometu, ko alkohol in druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, s čimer prispevajo k večjemu tveganju za nastanek prometne nesreče. Zato se alkoholu vselej ognite, kadar vozite," so še sporočili s PU Ljubljana.