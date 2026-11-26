Okoli 21.30 so bili novomeški policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s skirojem. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila na Straški cesti v Novem mestu, kjer je 20-letni voznik e-skiroja, ki je zaradi nepravilnega premika izgubil oblast nad skirojem, trčil v prometni znak in se poškodoval. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,61 miligramov alkohola (1,3 g/kg). Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov bodo uvedli prekrškovni postopek.