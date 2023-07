Pijani voznik pod Šmarno goro zapeljal čez robnik in trčil v tri vozila

Nesreča se je zgodila v nedeljo, nekaj po 21. uri, in sicer na gradbišču, kjer je promet prepovedan. Moški je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste čez robnik in najprej trčil v ograjo, nato pa je vozilo zaneslo na parkirišče, kjer so bila v trku poškodovana še tri parkirana vozila.