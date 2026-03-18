Pijani voznik povzročil nesrečo na Celovški

Včeraj, okoli 20. ure se je na Celovški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila v naletu udeležena voznika osebnih vozil. Pri tem so se lažje telesno poškodovali udeleženi voznik in potnika v njegovem vozilu.
V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri povzročitelju, ki je vozil z neprilagojeno hitrostjo, pokazal 0.71 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka in mu je bil odrejen strokovni pregled. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.
