Črna kronika

Pijani voznik povzročil nesrečo na Celovški

Ljubljana , 18. 03. 2026 08.30 pred 50 minutami 1 min branja 6

Avtor:
A.K.
Prometna na Celovški

Na Celovški cesti v Ljubljani se je zgodilo trčenje dveh osebnih vozil. Eden od voznikov je vozil neprilagojeno hitro in bil pod vplivom alkohola.

Včeraj, okoli 20. ure se je na Celovški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila v naletu udeležena voznika osebnih vozil. Pri tem so se lažje telesno poškodovali udeleženi voznik in potnika v njegovem vozilu.

V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri povzročitelju, ki je vozil z neprilagojeno hitrostjo, pokazal 0.71 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka in mu je bil odrejen strokovni pregled. Policisti nadaljujejo  zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana. 

prometna nesreča Ljubljana Celovška cesta alkohol nevarna vožnja

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nightrider
18. 03. 2026 09.13
Če piješ je treba pocasi vozit in imeti varnostno razdaljo
JanezNovak13
18. 03. 2026 09.27
Tole si poglejte: googlajte: Wade Morton you tube. Policaj ga je vprašal: "Ste kaj pili?" Tip je odgovoril: "Sem." In potem so se začele težave (ni pil alkohola, policist ni bil dovolj natančen pri vprašanju).
devlon
18. 03. 2026 09.02
Ker brez alkohola nam živeti ni. Že naši največji umetniki (pesniki) so bili pijančki, in seveda je treba to 'kulturo' pitja ohranjati, ne glede na vse. Samo, da bo država lahko trošarine od tega pobirala. Nesreče (in poškodbe) zaradi alkohola so mala cena za vse 'veselje', ki ga prinaša
Kratki
18. 03. 2026 09.14
Saj ga lahko vsak pije če želi ampak ne potem iti za volan-simpl
JOSEPH HAYDN
18. 03. 2026 09.22
Samo Prešeren ni vozil in takisto tudi Cankar ne
HUSO BOSS
18. 03. 2026 09.01
SIMI 2
