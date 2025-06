Pijani voznik povzročil nesrečo, nato drvel po avtocesti in znova trčil

Policisti so na podlagi informacij voznika izsledili ter ugotovili, da gre za istega voznika, ki je povzročil prometno nesrečo s pobegom.

Ljubljanski policisti so v torek nekaj pred 18. uro prejeli obvestilo občana o prometni nesreči s pobegom, ki se je zgodila na območju Trojan. Kasneje so prejeli še več klicev občanov, ki so povedali, da so na avtocesti na relaciji Ljubljana–Ivančna Gorica opazili voznika, ki vozi s povečano hitrostjo in ki z načinom vožnje ogroža udeležence v prometu.

Voznika so skušali ustaviti z uporabo modre luči in sirene, a je slednji znake Policije ignoriral. Na izvozu Ljubljana – Center je nato zaradi neprilagojene hitrosti povzročil novo prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena voznika dveh osebnih vozil in službeno vozilo Policije.

V prometni nesreči so se povzročitelj in sopotnika v njegovem vozilu lažje telesno poškodovali, prav tako sta bila lažje telesno poškodovana policista.

Preizkus alkoholiziranosti je pri vozniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, pokazal 0,65 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Moškemu so policisti odredili tudi strokovni pregled. Policisti so voznika pridržali in mu zasegli vozilo, nadaljujejo pa tudi z zbiranjem obvestil o sumu kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policisti so med postopkom odredili tudi pridržanje sopotnika v vozilu, saj je pod vplivom alkohola kršil javni red in mir ter kljub zakonitim ukazom policistov s kršitvijo ni prenehal, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Zoper kršitelja policisti vodijo prekrškovni postopek.

Policija se ob tem zahvaljuje občanom, saj je njihova pozornost in takojšnje obveščanje Policije preprečilo hujše posledice ob nevarni vožnji voznika. Ta namreč s svojo vožnjo ni ogrožal zgolj svoje varnosti, temveč tudi varnost drugih udeležencev v prometu.