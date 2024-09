Pijani voznik povzročil prometno nesrečo, v bolnišnico morale štiri osebe

Nekaj pred 17. uro je regijski center za obveščanje novomeške policiste obvestil o prometni nesreči, v kateri so bila udeležena tri vozila. Po prvih ugotovitvah je nesrečo povzročil 36-letni pijani voznik, ki ga je zaradi neprilagojene hitrosti zaneslo na drugo stran ceste, tam je oplazil drugo vozilo, nato ga je odbilo v jekleno varovalno ograjo, od tam pa v še eno vozilo. Na kraju so interventne službe, zaradi poškodb so štiri osebe odpeljali v bolnišnico. Ena naj bi bila huje poškodovana. Zaradi ogleda kraja in odstranjevanja posledic je cesta Novo mesto–Metlika, med Prepihom in Koroško vasjo, zaprta.