Pijani voznik skoraj povzročil nesrečo, se zaletel v drog in grozil policistom

Zaradi divje in nevarne vožnje so šentjernejski policisti 31. decembra nekaj čez deseto uro dopoldan intervenirali na Trdinovi ulici. Po prvih ugotovitvah je 37-letnik z objestno vožnjo skoraj povzročil prometno nesrečo, se zaletel v drog javne razsvetljave, podporni zid, nato pa obstal na Trdinovi ulici.

Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,28 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Med postopkom se je moški nedostojno vedel do policistov in drugega voznika, v katerega se je skoraj zaletel. Ker ni šlo drugače, so mu policisti odredili pridržanje, uporabili telesno silo in lisice ter ga z marico odpeljali najprej na strokovni pregled, nato pa v pridržanje na policijsko postajo.

"Med vožnjo je uspel še dodobra poškodovati notranjost službenega vozila, grozil pa je tudi policistki, ki je vodila postopek," pravijo na PU Novo mesto. V delo so se zato vključili še kriminalisti, ki ga bodo zaradi groženj uradni osebi kazensko ovadili.

Ovadili ga bodo še zaradi nevarne vožnje, poškodovanja tuje stvari in napisali plačilni nalog zaradi dveh kršitev javnega reda in miru.