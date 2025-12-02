Pijani voznik tovornjaka med vožnjo jedel in vijugal po avtocesti

Policisti so včeraj, nekaj po 19. uri, prejeli obvestilo občana, ki je prijavil nevarno vožnjo tovornega vozila po avtocesti.

Na podlagi prejete prijave so policisti vozilo izsledili in ga ustavili. Državljan Hrvaške je vijugal po cesti, krmila pa ni držal, saj je med vožnjo jedel. Pri pregledu tahografa so policisti zaznali prekoračitev dovoljene hitrosti, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,87 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

33-letniku so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu odredili pridržanje. Zaradi več kršitev so mu izdali plačilni nalog, zoper njega pa trenutno vodijo prekrškovni postopek.