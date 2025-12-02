Svetli način
Črna kronika

Pijani voznik tovornjaka med vožnjo jedel in vijugal po avtocesti

Ljubljana, 02. 12. 2025 09.20 | Posodobljeno pred 47 minutami

M.S.
Ljubljanski vozniki so na avtocesti v bližini predora Šentvid ustavili voznika tovornega vozila, ki je nevarno vijugal po vozišču in med vožnjo jedel. Med postopkom so ugotovili, da je vozil pijan. Odredili so mu pridržanje.

Policisti so včeraj, nekaj po 19. uri, prejeli obvestilo občana, ki je prijavil nevarno vožnjo tovornega vozila po avtocesti.

Na podlagi prejete prijave so policisti vozilo izsledili in ga ustavili. Državljan Hrvaške je vijugal po cesti, krmila pa ni držal, saj je med vožnjo jedel. Pri pregledu tahografa so policisti zaznali prekoračitev dovoljene hitrosti, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,87 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

33-letniku so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu odredili pridržanje. Zaradi več kršitev so mu izdali plačilni nalog, zoper njega pa trenutno vodijo prekrškovni postopek.

Tovornjak (slika je simbolična).
Tovornjak (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

"Vožnja pod vplivom alkohola in neosredotočenost na cesto sta med najpogostejšimi vzroki najhujših prometnih nesreč. Pri tovornem vozilu, ki zaradi svoje mase zahteva daljšo zavorno pot in natančno obvladovanje, je takšno ravnanje še toliko bolj nevarno," opozarjajo na PU Ljubljana.

Tovariš Balki
02. 12. 2025 10.08
Nisem vedel da imajo ljubljanski vozniki taka pooblastila..pa to
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
02. 12. 2025 10.01
+1
Res, vecino problemov se sproducira v Ljubljani
ODGOVORI
1 0
kle21
02. 12. 2025 09.46
+6
pravilno..kako bi bil šele kaznovan, če bi s tovornjakom bežal pred policisti, vmes odvrgel drogo, se na vožnji zabil v drugo vozilo in na koncu peš zapustil vozilo in pobegnil??
ODGOVORI
7 1
a res1
02. 12. 2025 09.32
+6
Še vozniki smo očitno nad policijo...
ODGOVORI
6 0
Deathstar
02. 12. 2025 09.28
+10
Vozniki so ga ustavili?
ODGOVORI
10 0
