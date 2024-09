Pijani voznik tovornjaka vijugal po avtocesti, podiral znake, trčil v vozilo

Z novomeške policijske postaje so sporočili, da so okoli 14. ure obravnavali 57-letnega voznika tovornega vozila iz Romunije. Voznik je po avtocesti pri delovni zapori pri Kronovem, kjer je promet speljan po samo eni strani ceste, vozil nezanesljivo.

Med vožnjo v smeri Ljubljane je podrl nekaj označevalnih plastičnih barier (t. i. 'klemfiksi'), nato pa je zapeljal na avtocestno počivališče Starine sever. Tam je zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v drug parkiran tovornjak.

Prometni policisti so posumili v njegovo sposobnost upravljanja vozila, zaradi česar so mu odredili alkotest, ki je pokazal 1,5 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Vozniku so na kraju napisali plačilni nalog za 120 evrov zaradi neprevidnega premika z vozilom. 57-letnika so pridržali, nekaj ur pozneje pa privedli v takojšnji postopek k okrajni sodnici v Črnomelj. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je dobil 1200 evrov globe, začasno so mu odvzeli tudi vozniško dovoljenje.