Pijani voznik trčil v avtobus in stanovanjsko hišo

V nedeljo se je v križišču Poljanske in Mesarske ceste v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil in voznik avtobusa. Po do sedaj zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila, ker je voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti pri zavijanju v križišču trčil v robnik, nato pa ga je zaneslo na nasprotno stran ceste in je trčil v avtobus, ki je stal pred križiščem.