Pijani voznik trčil v odbojno ograjo in vozil v napačno smer

Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so bili včeraj okoli 12. ure obveščeni o trčenju vozila v odbojno ograjo v predoru Golovec, voznik pa naj bi vozil v nasprotni smeri. Trčil v odbojno ograjo, obstal, nadaljeval vožnjo v nasprotno smer Policisti so ugotovili, da je 39-letni voznik vozil po prehitevalnem pasu od Rudnika proti Golovcu ter v levem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola trčil v odbojno ograjo na desni strani ob odstavnem pasu, kjer je z vozilom sprva obstal, nato pa nadaljeval z vožnjo v nasprotni smeri glede na promet. Vozil je nazaj proti Rudniku po prehitevalnem pasu, vozniki pa so se mu morali umikati. 39-letnik je nato vozilo ponovno obrnil in z vožnjo pravilno nadaljeval proti predoru Golovec, kjer je nato ustavil na odstavni niši pred predorom. Vozniku je bil odrejen strokovni pregled, saj so pri njem ugotovili prisotnost alkohola v krvi nad zakonsko dovoljeno mejo, so sporočili iz PU Ljubljana.