Pijani voznik trčil v predoru: 'Zgolj sreča je bila, da se ni končalo hujše'

Posnetek pijanega voznika, ki je imel v krvi skoraj 1,5 promila alkohola, zato ni čudno, da mu vožnja skozi predor na Trojanah ni uspela, naj bo opomin vsem, ki še vedno ne jemljejo resno opozoril, da alkohol in vožnja ne gresta skupaj. Tokrat se je nesreča končala zgolj s privedbo na postajo in obdolžilnim predlogom, lahko pa bi se veliko bolj tragično, pa ne samo za nespametnega voznika.

"Zgolj sreča je bila, da se to nedopustno ravnanje ni končalo s hujšimi posledicami," so pod posnetek nesreče napisali na Darsu. In še kako prav imajo. Namreč, minulo nedeljo nekaj pred polnočjo se je na avtocesti v predoru na Trojanah v smeri proti Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila. Policisti so ugotovili, da voznik osebnega vozila ni vozil po sredini prometnega pasu in je zato trčil v robnik, nato pa je avto začelo zanašati po cesti v predoru, kjer je večkrat trčilo v steno.

icon-expand Voznik je imel srečo, da jo je odnesel brez večjih poškodb. Upajmo le, da ga je izučilo, da alkohol ne sodi za volan. FOTO: Dars

Kot so sporočili s PU Ljubljana, je voznik vozil pod vplivom alkohola (0,71 mg/l), zato mu je bilo odrejeno pridržanje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Za nameček se je pijani voznik ves čas postopka žaljivo vedel do policistov in ni upošteval njihovih ukazov, zato mu je bil izdan tudi plačilni nalog. Tokrat se je nesreča končala zgolj z obsežno materialno škodo, lahko pa bi se končala s hudimi poškodbami ali celo terjala novo smrtno žrtev. Alkohol in droge ne sodijo za volan. Vozniki moramo biti med vožnjo zbrani, že najmanjša nepozornost lahko vpliva na našo reakcijo med vožnjo."Še toliko bolj pa vožnja skozi predore zahteva popolnoma zbranega voznika, ki vozi z upoštevanjem cestno-prometnih predpisov in postavljene signalizacije. Predori so s prometno-varnostnega vidika ob neupoštevanju pravil potencialno bolj nevarni,"opozarjajo na Darsu in voznike znova pozivajo, naj vozijo popolnoma trezni in naj ne ogrožajo življenj. Zadnje tedne se spet povečuje število pijanih voznikov na naših cestah. Dnevno iz vseh policijskih uprav poročajo o pijanih voznikih, pri katerih so že sredi dneva izmerili tudi več kot 1,5 promila alkohola, toliko, kolikor je imel ta voznik, ki je trčil v predoru.

Koncentracija alkohola 0,8 g/kg ali 0,38 mg/l – učinki: do 25 % se zmanjša ostrina vida, pojavi se oženje vidnega polja in t. i. tunelski vid, reakcijski čas se podaljša za 35 do 50 %, pojavi se stanje evforije, voznik se ne kontrolira več in precenjuje svoje sposobnosti, bistveno se poslabšajo zmožnosti prostorske zaznave in ocene oddaljenosti vozil in predmetov, ki se približujejo. Voznik ne more več usmerjati pogleda. Pri višjih koncentracijah so ti navedeni učinki še močnejši, zato se povečuje število napak.