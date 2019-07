Pijani voznik v Bovcu trčil v peško, ki je utrpela hude poškodbe

Policisti PP Bovec so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče med drugim ugotovili,da je 27-letni voznik osebnega avtomobila ob 13.55 uri vozil osebno vozilo po ulici Mala vas proti središču Bovca.

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, so policisti v Bovcu obravnavali prometno nesrečo III. kategorije, kjer je voznik osebnega avtomobila povozil peško, ki je pri tem utrpela hudo telesno poškodbo.

Po trčenju padla po vozišču, partner odskočil

Ko je z vozilom pripeljal do bližine enega od tamkajšnjih gostinskih lokalov je z avtomobilom vozil preblizu desnemu robu vozišča. V tistem trenutku sta iz nasprotne smeri, iz smeri centra Bovca pravilno ob desnem robu vozišča, hodila pešca. Voznik avtomobila je s prednjim delom svojega vozila trčil v 40-letno peško, medtem ko se je drugi pešec (njen partner) z odskokom v desno proti sredini vozišča pravočasno izognil trčenju.

Omenjena peška je po trčenju z avtomobilom padla po vozišču in pri tem utrpela hude telesne poškodbe, in sicer poškodbo glave in odprt zlom noge. V nadaljevanju postopka so policisti povzročitelju prometne nesreče odredili preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je slednji vozil pod vplivom alkohola, rezultat preizkusa je pokazal 1,08 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje

Vozniku je bilo odvzeto tudi vozniško dovoljenje. Glede hude prometne nesreče je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici). Na kraju prometne nesreče so posredovali tudi bovški gasilci, ki so poškodovanki na kraju nudili prvo pomoč vse do prihoda reševalcev NMP ZD Tolmin, ki so 40-letnico zatem z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Bovški policisti bodo 27-letnega povzročitelja prometne nesreče kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.