Pijani voznik zapeljal v stanovanjsko hišo

Prometna nesreča se je zgodila včeraj okoli 11. 30 ure na Cesti v Lokrovec. Voznik osebnega vozila, ki je vozil pod vplivom alkohola in z neprilagojeno hitrostjo, je zapeljal z vozišča in trčil v steno stanovanjske hiše. Alkotest je pokazal, da je imel 1,20 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Zoper voznika, ki se je lažje telesno poškodoval, sledi obdolžilni predlog, so sporočili s PU Celje.