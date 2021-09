Pijani vozniki na območju Celja velik problem: vozil s 3,2 promila alkohola

Obravnavali so še voznika tovornega vozila, ki mu je preizkus z alkotestom pokazal 0,54 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zasegli so mu vozilo, plačati bo moral 1400 evrov.

Voznici začetnici je preizkus pokazal, da je imela 0,78 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali, drugače povedano, nekaj več kot promil in pol alkohola v krvi. Voznici so prepovedali nadaljnjo vožnjo in ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog, so sporočili s PU Celje.

Dva močno alkoholizirana voznika so včeraj obravnavali tudi v Ravnah na Koroškem. V nočnih urah so obravnavali voznico začetnico, ki je na parkirišču trčila v parkirano vozilo in nato zdrsnila čez rob vozišča, kjer je vozilo obstalo naslonjeno na drevo.

Vožnja pod vplivom alkohola je na območju Policijske uprave Celje še vedno velik problem, opozarjajo na PU Celje. Spomnili so, da je že pri enem promilu alkohola v krvi bistveno motena reakcija oči na svetlobo in da je bistveno zožen zorni kot oči, kar pomeni, da se slabše prilagajamo svetlobnim spremembam in ne moremo pravočasno dojemati, kaj prihaja z naše leve in desne strani, kar je lahko še zlasti usodno v križiščih. Za polovico se zmanjšata ocenjevanje globine prostora in pozornost, zaradi česar nismo sposobni voziti s primerno razdaljo.

Reakcije so prepozne in napačne, na določene nevarnosti sploh nismo več sposobni reagirati. Zato pogosto pride do naletov. Prav tako se povečujeta reakcijski čas in čas ustavljanja, možnost udeležbe v prometni nesreči se pri promilu alkohola poveča za najmanj 25-krat. Alkohol ne sodi v promet, zato nikar ne vozite, če ste pili alkoholne pijače, še opozarjajo policisti.