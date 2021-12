Pijani vozniki: eden trčil v objekt, drugi v prometni znak, tretja v drog javne razsvetljave ...

46-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola. Neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo registrskih tablic, so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti PP Trebnje so okoli 14. ure med kontrolo prometa v Šentrupertu ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus.

Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitve izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 48-letna kršiteljica v Brestanici v krožnem križišču izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drog javne razsvetljave. Povzročiteljica, ki se v nesreči ni poškodovala, je imela v litru izdihanega zraka 0,42 miligrama alkohola (0,9 g/kg).

Policisti PP Krško so bili okoli 20. ure obveščeni o nevarni vožnji voznice osebnega avtomobila, ki naj bi z vozilom vijugala po vozišču, potem pa povzročila prometno nesrečo in nadaljevala z vožnjo. Na podlagi opisa vozila so jo izsledili in ustavili.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog. Voznica vijugala po cesti, povzročila nesrečo in peljala naprej

Na podlagi zbranih obvestil so pobeglega voznika izsledili. Opravili so ogled in ugotovili, da je 59-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na otok za umirjanje prometa in trčil v prometno signalizacijo. V litru izdihanega zraka je imel 0,73 miligrama alkohola.

O prometni nesreči na Šmihelski cesti v Novem mestu so bili novomeški policisti obveščeni okoli 18. ure. Voznik osebnega avtomobila naj bi trčil v prometni znak in odpeljal s kraja nesreče.

Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Novomeški policisti so bili v sredo, nekaj pred 18. uro, obveščeni o prometni nesreči v Krškem, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v objekt ob stanovanjski hiši. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 49-letni voznik zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste po travnati površini in trčil v objekt. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,95 miligrama alkohola.

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč na tem območju narašča

Vozniki pod vplivom alkohola so letos na območju Policijske uprave Novo mesto povzročili že 149 prometnih nesreč, kar je 19 odstotkov več kot lani. V teh nesrečah sta dve osebi umrli, 14 jih je utrpelo hude poškodbe, še 60 je bilo lažje poškodovanih.

Od leta 2013 je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola, umrlo 28 ljudi.

Tamkajšnje policiste predvsem skrbi dejstvo, da na njihovem območju delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč narašča. Če se je trend do leta 2019 nekoliko zmanjševal in je bil pod 10 %, v zadnjih dveh letih znova narašča in letos znaša že 12,4 %. Največ alkoholiziranih povzročiteljev nesreč je bilo v starostni skupini od 35 do 44 let (41) in od 25 do 34 let (34). Najvišja povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila v starostni skupini povzročiteljev od 45 do 54 let, in sicer 1,73 g/kg.

"Vse voznike znova pozivamo, naj vozijo le trezni. Če so pili alkoholne pijače, naj ne sedejo za volan, ampak naj vozi nekdo, ki ni pil. V tem obdobju opozarjamo tudi na upoštevanje vseh drugih cestnoprometnih predpisov, predvsem na prilagoditev hitrosti vožnje razmeram na cesti. V prometu ravnajte odgovorno! V zimskih razmerah se na cesto odpravite le s predpisano zimsko opremo, zmanjšajte hitrost vožnje, predvsem pa bodite strpni do drugih udeležencev. Na odgovorno ravnanje opozarjamo tudi pešce, saj tudi pri njih alkohol predstavlja dejavnik tveganja. Poskrbijo naj za vidnost, nosijo odsevna telesa in svetlejša oblačila," pozivajo.

Policisti bodo v okviru prizadevanj za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu tudi v naslednjih dneh bolj pogosto preverjali psihofizično stanje voznikov. Preverjali bodo vožnjo pod vplivom alkohola in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu.

"Tudi v prometu velja – bodimo odgovorni do sebe in drugih. Z uživanjem alkohola ali drog bistveno povečamo tveganje za prometno nesrečo in s tem v teh težkih časih še dodatno obremenjujemo naše zdravstvene delavce," so še dodali na PU Novo mesto.