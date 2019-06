Pijani vozniki na območju Novega mesta minuli konec tedna povzročili več prometnih nesreč

Povzročitelj nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,39 miligrama alkohola, se v nesreči ni poškodoval, voznik kombija je lažje poškodovan, voznik osebnega avtomobila in dva potnika v njegovem vozilu so huje poškodovani, še en potnik pa je utrpel lažje poškodbe.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, se je 21. junija nekaj pred 14.30 zgodila prometna nesreča na regionalni cesti pri Starih Žagah. Novomeški prometniki so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 54-letni voznik terenskega vozila, ki je vozil iz smeri Črnomlja proti Soteski.

Pri Starih Žagah je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v kombinirano vozilo, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 43-letni voznik. Po trčenju je kombi odbilo na nasprotno smerno vozišče, vanj pa je trčil še 27-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pripeljal iz smeri Črnomlja.

Povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola

Povzročitelj nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,39 miligrama alkohola, se v nesreči ni poškodoval, voznik kombija je lažje poškodovan, voznik osebnega avtomobila in dva potnika v njegovem vozilu so huje poškodovani, še en potnik pa je utrpel lažje poškodbe. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Pod vplivom alkohola je vozil tudi voznik, ki je 23. junija povzročil prometno nesrečo v Metliki. Policisti so ugotovili, da je 50-letni voznik zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v avtomobil drugega udeleženca. Povzročitelj nesreče je imel v litru

izdihanega zraka 1,23 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško

dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Trebanjski policisti pa so 22. junija med kontrolo prometa v Trebnjem ustavili 26-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,42 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.