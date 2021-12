Pijani vozniki ta vikend povzročili številne prometne nesreče

V petek, okoli 22. ure se je na cesti Zalog – Laze – Jevnica zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik kombija, ki je zaradi vožnje preblizu roba, zapeljal s ceste in trčil v jarek. Pri tem se je voznik lažje telesno poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0,87 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Prav tako v petek, okoli 21.30 se je na cesti med Kamnikom in Tuhinjem v Vrhpolju zgodila še ena prometna nesreča, v kateri pa sta bila udeležena voznika tovornega in osebnega vozila. Prometna nesreča se je zgodila, ker je voznik tovornega vozila, ki je vozil iz smeri Kamnika, v ovinku zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti. Pri tem so se udeleženi voznik in še dva potnika v njegovem vozilu lažje telesno poškodovali. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku tovornega vozila pokazal 0,71 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Še nekoliko prej, v petek, okoli 18.30 se je prometna nesreča zgodila tudi na obvoznici v krožišču pri bencinskem servisu v Mengšu. Po do sedaj zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila, ker je voznik osebnega vozila zapeljal v krožišče in odvzel prednost vozniku kombija, ki je že vozil v krožišču. Po trčenju se je kombi prevrnil na bok, voznik pa je ostal vkleščen v vozilu. Pri tem so se udeleženi voznik lažje telesno poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku osebnega vozila pokazal 0,69 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka, v nadaljevanju mu je bil odrejen strokovni pregled. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

"Alkohol močno vpliva na kritično presojo za varno udeležbo v prometu, saj se možganski nadzorni centri začnejo izklapljati," ob tem izpostavlja Tomaž Tomaževic s Policijske uprave (PU) Ljubljana. "Z višanjem stopnje alkohola v krvi se nadzorni centri možganov drug za drugim "izklapljajo", nadzor pa prevzemajo avtonomni centri. Večajo se posledice na vidu, ravnotežju in pri reakcijskem času. To ima za volanom številne, lahko tudi usodne posledice," opozarja Policije.

Kot je dodal Tomaževic, prometne nesreče, povzročene pod vplivom alkohola, praviloma prinašajo težke poškodbe, invalidnost, smrt in zaznamujejo premnoge družine. "Pod vplivom alkohola in drog ima voznik občutek, da vozi bolje kot dejansko. Temu sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot," pojasnjuje.

Zelo zmotna so tudi prepričanja, da lahko obilna hrana ublaži posledice pitja alkohola. Zaradi hrane pride le do zakasnitve in se alkoholiziranost pokaže kasneje, opozarja Policija. Tudi svež zrak in gibanje na prostem ne moreta izničiti učinka popitega alkohola. "Izgovori, da so nas drugi prepričali v pitje, da je pot do doma zelo kratka ali da nismo toliko spili, da ne bi mogli voziti, v promet prinašajo velika tveganja," pravi Tomaževic.

Alkohol pa ni 'kriv' za prometno nesrečo. "Odgovoren je človek, ki se alkoholiziran usede za volan. Smo v najbolj prazničnem mesecu leta, poskrbimo, da nobena družina ne bi bila zavita v črnino!" še zaključuje Policija.