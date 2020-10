Pijan trčil v prometno signalizacijo

Dolenjski policisti so imeli veliko dela, predvsem s pijanimi vozniki, ki so avtomobile vozili tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Edini, ki je imel veljavno vozniško dovoljenje, pa ga je zaradi povzročitve prometne nesreče pod vplivom alkohola izgubil.

Sinoči okoli 22. ure so trebanjske policiste obvestili o prometni nesreči na Prijateljevi ulici v Trebnjem. Policisti so po opravljenem ogledu ugotovili, da je nesrečo povzročil 51-letni voznik, ki je izgubil oblast nad vozilom in trčil v prometno signalizacijo. Povzročitelj se v nesreči na srečo ni poškodoval, je pa alkotest pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 1,09 miligramov alkohola. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo ter mu izdali plačilni nalog. O vožnji pod vplivom alkohola pa so seznanili tudi sodišče.

icon-expand Prometna nesreča v Trebnjem. FOTO: PP Trebnje

Ni pa to bil edini pijan voznik včeraj na dolenjskih cestah. Med kontrolo prometa so krški policisti tako med Mrtvicami in Kerinovim Grmom ustavljali voznika, ki na avtomobilu ni imel nameščenih registrskih tablic. Voznik znakov policistov ni upošteval in je vozil naprej, zato so policisti zapeljali za njim in ga ustavili. Ugotovili so, da je avtomobil vozil 22-letni brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,69 miligramov alkohola. Avtomobil, v katerem so policisti našli tudi ukradeno registrsko tablico, so zasegli, o kršitvah pa so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V Rovišču pri Studencu pa so sevniški policisti imeli opravka s 47-letnikom, ki je prav tako vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in je imel v litru izdihanega zraka 0,48 miligramov alkohola. Tudi njemu so avtomobil zasegli, o kršitvah pa seznanili sodišče. Brez veljavnega vozniškega dovoljenja in z 0,25 miligrami alkohola v litru izdihanega zraka pa je avtomobil vozil tudi 49-letnik, ki so ga šentjernejski policisti ustavili v Grmovljah. Tudi njemu so avtomobil zasegli in o kršitvah seznanili sodišče. Ista usoda je doletela tudi 48-letnika, ki so ga krški policisti ustavili na Valvasorjevem obrežju. Ker ni imel veljavnega vozniškega dokumenta in ej vozil pod vplivom alkohola (v litru izdihanega zraka je imel 0,16 miligramov alkohola) so mu vozilo zasegli, mu izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.