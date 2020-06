Pilot pokazal mojstrstvo, ponesrečenega padalca rešili s supom

Ob tem ne moremo mimo mojstrskega pristanka, za katerega si pilot helikopterja nedvomno zasluži pohvalo in spoštovanje. Prostor za pristanek je namreč zelo omejen, a hkrati je to edina točka, kjer lahko še kolikor toliko varno pristaneš in ponesrečenca spraviš v helikopter brez uporabe vitla, nam je pojasnil predstavnik PU Kranj Bojan Kos .

V soboto zgodaj popoldne so jeseniški gorski reševalci in posadka policijskega helikopterja priskočili na pomoč planincu, ki ga je pri koči na Golici obšla slabost. Nudili so mu prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico na Jesenice.

To pa ni bilo edinkrat ta konec tedna, da so policisti skupaj z gorskimi reševalci pomagali v gorah. V soboto zvečer so na Pristovškem Storžiču nad Jezerskim poiskali izgubljenega planinca in ga pospremili v dolino, na sedlu pod Veliko babo pa so reševali planinca, ki je zgrešil pot in zdrsnil v globino.

Odmevalo pa je tudi sobotno reševanje jadralnega padalca, ki je strmoglavil v Bohinjsko jezero in se težje poškodoval.

Iz vode so ga rešili kopalci in ga naložili na sup, pripadniki Ekipe civilne zaščite za reševanje na vodi in iz vode Bohinj, gorski reševalci GRS Bohinj, gasilci PGD Bohinjska Bistrica in PGD Bled ter potapljači PRS Bled pa so ga transportirali do obale in nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, piše v poročilu Gorske reševalne zveze Slovenije. S policijskim helikopterjem so ga prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.