41-letnik grozil sosedu in njegov moped potisnil v morje

Koprski policisti so v četrtek ob 18.38 dobili obvestilo, da v Piranu nekdo grozi sosedom in da je vrgel moped v morje.

Na kraju dogodka so ugotovili, da je 41-letni domačin napadel mimoidočega 56-letnika. Pričel ga je pretepati in mu zagrozil, ga zbil z mopeda, mu vzel torbico z dokumenti ter plačilnimi karticami in moped, s katerim se je odpeljal do pomorskega muzeja ter ga tam vrgel v morje.

Policisti so kršitelja izsledili in pri njem našli torbico z dokumenti in plačilnimi karticami. Odredili so mu pridržanje, sledi pa tudi kazenska ovadba. Ker je v postopku grozil tudi policistom, sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.