Pirančan plezal po pročelju hotelov, vstopal v sobe in kradel turistom

39-letni Pirančan, sicer šele nedavno izpuščen iz zapora, je, medtem ko so oškodovanci spali v hotelskih sobah, plezal na balkone in skozi odprta vrata vstopal v notranjost sob ter turistom v njihovi prisotnosti kradel gotovino in druge vredne predmete. Okrožno državno tožilstvo ni odobrilo hišne preiskave, prav tako ni predlagalo pripora.

Pirančan je bil šele nedavno izpuščen iz zapora. FOTO: Shutterstock

Piranski policisti so za nekatera tovrstna kazniva dejanja v juliju že kazensko ovadili 38-letnega Trboveljčana, v nadaljevanju pa so z zbiranjem obvestil ugotovili, da tovrstna kazniva dejanja na enak način izvršuje tudi 39-letni Pirančan. Kot so pojasnili policisti, je bil ta že večkrat obravnavan za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete in se je pred kratkim vrnil na prostost iz zavoda za prestajanje kazni zapora. Koprsko okrožno državno tožilstvo zavrnilo hišno preiskavo Policisti so tako ugotovili, da je 39-letnik 20. junija ob 3.07 v Piranu na Prešernovem nabrežju z izvijačem na vzvod vlomil aluminijasta drsna vrata in zatem še lesena vrata gostinskega obrata, preiskal notranjost, odprl pokvarjen trezor, premetal omaro z blagajno in predale, zatem pa odnesel dve natakarski denarnici in nekaj drugih predmetov, skupaj v vrednosti približno 300 evrov. Pri dejanju ga je posnela varnostna kamera, na podlagi katere so ga policisti nedvomno prepoznali. 1. julija so policisti na Okrožno državno tožilstvo (ODT) v Kopru tako naslovili pobudo za pridobitev odredbe za hišno preiskavo, ki pa jo je tožilstvo zavrnilo z razlogom, da je takšen poseg v ustavno varovano pravico do nedotakljivosti stanovanja osumljenca nesorazmeren.

39-letnik je 20. junija vlomil in kradel v piranskem gostinskem objektu. FOTO: iStock