Pirančan v domačem okolju vlamljal v hiše in hotele

Piranski policisti so od lanskega novembra pa vse do konca letošnjega maja obravnavali več vlomov, predvsem v hotele, ki v času epidemije niso obratovali, prodajalno s kolesi in tudi v stanovanjske hiše. Kot so sporočili s PU Koper, so policisti z zbiranjem obvestil in dokazov uspeli ugotoviti, da je za najmanj dvanajst tovrstnih kaznivih dejanj utemeljeno osumljen 47-letni domačin, ki je tovrstna kazniva dejanja izvrševal že v preteklosti. Po zadnjih dveh vlomih v stanovanjski hiši v Piranu konec maja, so mu 2. junija odvzeli prostost, nato pa ga tudi privedli pred preiskovalnega sodnika, ki mu je po zaslišanju odredil pripor.

Ker je turistična sezona pred vrati, ko se število kaznivih dejanj, predvsem premoženjskih, poveča, policisti svetujejo samozaščitno ravnanje, s katerimi lahko preprečimo veliko škode.