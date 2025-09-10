Pirančan žrtev spletne prevare: z računa izgubil 8100 evrov

Včeraj, nekaj po 20. uri, se je na piranski policijski postaji zglasil 57-letni Pirančan, ki je prijavil, da je žrtev spletne prevare. "Policisti so z zbiranjem ugotovili, da je slednji prejel telefonski klic moškega, ki mu je povedal, da je z bitcoini zaslužil 7500 evrov, katere bi mu rad nakazal na račun," so sporočili s Policije.

Oškodovanec je nato prejel elektronsko sporočilo, nakar je z možakarjem komuniciral preko spletne kamere. "Neznanec ga je pri tem prepričal, da mu je oškodovanec zaupal podatke o svojem transakcijskem računu in gesla, kmalu za tem pa je opazil, da mu je iz bančnega računa zmanjkalo 8100 evrov," so še zapisali policisti, ki nadaljujejo s preiskavo.