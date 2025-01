Piranski podžupan v službenem vozilu ni ustavil policistom

Kot poroča RTV Slovenija , je konec lanskega septembra policija opravljala nadzor prometa v eni od piranskih ulic, ko se je od vhoda v mesto, kjer so nameščene zapornice, malo pred polnočjo pripeljal avtomobil. Ko so policisti skušali ustaviti službeni golf občine Piran, ki ga je vozil podžupan Christian Poletti, se ta za opozorilne znake ni zmenil. Kot še piše RTV Slovenija, je ta s povečano hitrostjo odpeljal dalje.

Vozilo so policisti potem izsledili prazno in parkirano v mestnem jedru. Uspelo jim je izslediti voznika, ki so mu začetek leta izdali plačilni nalog. V kabinetu piranskega župana so dogodek potrdili in povedali, da je podžupanu župan zato prepovedal rabo službenega vozila. Christian Poletti pa je pojasnil, da dogodek obžaluje, zanika, da bi bil pod vplivom alkohola, ampak za RTV trdi, da je slabo interpretiral navodila Policije, saj je patrulja, ki ga je ustavljala, stala na nasprotni strani ceste.