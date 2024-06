Pirati 2: Finančna uprava zasegla za skoraj milijon evrov ponaredkov

V mesecu maju je potekala mednarodna carinska operacija Pirati 2, katere cilj je bil "odkrivanje kršitev pravic intelektualne lastnine na vseh zunanjih mejah EU, vključno s pomorsko mejo", so sporočili iz Finančne uprave RS (Furs). Z drugimi besedami: iskali so ponaredke in bili pri tem zelo uspešni.

Skupaj so namreč zasegli za več kot 32 milijonov evrov ponarejenih izdelkov, slovenski Furs je k temu prispeval skoraj milijon. Toliko je namreč ocenjena vrednost zaseženega blaga, večino so odkrili v Luki Koper.

V akciji so poleg držav članic EU sodelovali še Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex), Evropski urad za boj proti goljufijam (Olaf), Evropski policijski urad (Europil) in Urad Evropske unije za intelektualno lastnino.

V prihajajočih mesecih pa bo finančna uprava posebno pozornost posvečala ponaredkom, povezanim s športom. Bližata se namreč dva izjemno pomembna športna dogodka, zaradi katerih bo povpraševanje po njih zagotovo poskočilo – Evropsko prvenstvo v nogometu v Nemčiji in Olimpijske igre v Franciji. Furs se je zato pridružil skupni carinski operaciji EurOlympix, vodeni s strani Nemčije in Francije.