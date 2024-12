Pirotehnično sredstvo počilo v rokah otroka: hude poškodbe po celotnem telesu

"Po doslej znanih podatkih se je družba otrok nahajala na igrišču, pri tem pa je eden izmed njih uporabil pirotehniko, ki najprej ni delovala, nato pa je počila, ko jo je otrok držal v roki," so sporočili. Pirotehnika je otroku povzročila zelo hude poškodbe po celotnem telesu, predvsem po rokah in obrazu.

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so popoldan prejeli obvestilo o incidentu s pirotehniko na območju Policijske postaje Ljubljana Most. V dogodku se je huje poškodoval otrok.

Otroku je nujno pomoč takoj nudil občan, ki je opazil dogodek, nato pa so skupaj s policisti otroku zaustavili najhujše krvavitve in ga predali v oskrbo reševalcem. Policisti vse okoliščine dogodka in izvor pirotehnike še preverjajo in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

'Velik vir težav spletna prodaja petard iz tujine'

Slovenija že 15 let prepoveduje uporabo in prodajo petard kategorij F2 in F3, a realnost kaže drugačno sliko, so izpostavili v Inštitutu 8. marec. "Mladi s poškodovanimi rokami, preplašene živali in glasni poki, ki prestrašijo mimoidoče. Prav je, da smo v Sloveniji leta 2008 prepovedali petarde. Zdaj pa je čas, da državni organi naredijo vse, da se zakoni tudi učinkovito izvajajo. Upamo, da bomo s prijavami kršiteljev zakonodaje, ki omogočajo spletno prodajo prepovedanih petard v Slovenijo, in peticijo k temu prispevali," so v sporočilu povzeli besede direktorice Inštituta Nike Kovač.

Po oceni 8. marca je velik vir težav spletna prodaja petard iz tujine, ki obide zakonodajo z izkoriščanjem pomanjkljivosti v nadzoru. Tuja podjetja brez težav dostavljajo prepovedane izdelke v Slovenijo, pri čemer kršijo slovensko zakonodajo in ignorirajo evropske predpise, ki zahtevajo navodila za pirotehniko v slovenskem jeziku, in prepovedujejo prodajo najbolj nevarnih skupin pirotehničnih izdelkov mladoletnim, so opozorili.

Pri tem jim pomagajo domači izvajalci poštnih storitev, ki dostavljajo pakete s prepovedanimi petardami, kljub temu, da je pošiljanje pirotehnike po pošti po zakonu o poštnih storitvah prepovedano, so dodali.

Na inštitutu so preučili zakonodajo in jo preverili v praksi. Pri slovenskih podjetjih, ki prodajajo pirotehnične izdelke, niso našli očitnih kršitev. Na inšpektorat za notranje zadeve pa so prijavili tuja podjetja, ki ne spoštujejo slovenske prepovedi prodaje petard in kršijo tako slovensko kot evropsko zakonodajo v delih, ki prepovedujejo prodajo najnevarnejših izdelkov mladoletnim in zahtevajo navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Prav tako so na agencijo za komunikacijska omrežja in storitve podali dve prijavi izvajalcev poštnih storitev, ki kršita prepoved pošiljanja pirotehničnih izdelkov po pošti.

Inštitut 8. marec zagnal peticijo

S peticijo pa zahtevajo takojšnjo zaustavitev dostave prepovedanih petard in dosledno sankcioniranje kršiteljev. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS mora nemudoma ustaviti pošiljanje tovrstnih izdelkov prek pošte in kaznovati kršitelje. Inšpektorat za notranje zadeve pa mora strogo kaznovati prodajalce, ki kršijo zakonodajo s področja prodaje pirotehnike, so izpostavili v sporočilu.

Prepričani so, da lahko pristojne institucije z jasnim ukrepanjem, kaznovanjem in s stalnim nadzorom ustavijo prodajo prepovedanih petard prek spleta.

"To ne bo rešilo vseh problemov, je pa lahko pomemben korak, zato bomo akcijo v Inštitutu 8. marec nadaljevali do naslednjih novoletnih praznikov," je poudarila direktorica komunikacij inštituta Veronika Povž.