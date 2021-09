Plačal 10.000 evrov za avto, a ostal brez avta in denarja

Gorenjski kriminalisti obravnavajo prijavo suma goljufije pri nakupu vozila iz tujine po spletu. Kot so sporočili s PU Kranj, sta se kupec in domnevni prodajalec za nakup vozila dogovorila po telefonu, plačilo pa je bilo opravljeno po spletu. Vozilo naj bi bilo pri trgovcu, vendar je oškodovanec pri dogovarjanju za prevzem ugotovil, da to ne drži.

"Vse okoliščine kažejo na goljufijo z lažnim prikazovanjem okoliščin," so pojasnili na PU Kranj in dodali, da je bila žrtev oškodovana za več kot 10.000 evrov.

Policisti vsem svetujejo, naj bodo previdni pri tovrstnih nakupih, sploh če vam blago po spletu ponujajo po neprimerno nižji ceni od cene primerljivega blaga na trgu, če denar za naročeno oziroma kupljeno blago nakazujete v tujino ali če finančni transfer poteka po sistemu Western Union, pri čemer je mogoče skriti identiteto prejemnika denarja. Policisti prav tako opozarjajo, da bodite previdni, če od vas zahtevajo vnaprejšnje plačilo, kot razlog za to pa navedejo stroške transakcije, administracije ipd., ali če so okoliščine posla kakor koli sumljive.