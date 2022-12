Plačal je za spletne nakupe, ki jih ni opravil

Moški je prevaro policistom prijavil v nedeljo v popoldanskih urah. Kmalu po prijavi pa je občan Ajdovščine tudi blokiral svojo bančno kartico, s čimer je želel preprečiti nadaljnjo zlorabo. Policisti so o kaznivem dejanju obvestili tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Po zaključku preiskave bodo ajdovski policisti podali kazensko ovadbo na Državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Kako se zaščititi pred spletnimi goljufijami?

Policisti sicer v zadnjem času prejemajo veliko prijav kaznivih dejanj, povezanih z zlorabami elektronskega bančništva. Ob tem zato vsem imetnikom transakcijskih računov, ki uporabljajo elektronske bančne storitve, svetujejo, da se temeljito seznanijo s pogoji in načini uporabe storitev, ki jih ponuja matična bančna ustanova, da so pozorni na vsa sumljiva elektronska sporočila, ki jih prejemajo na svoje naslove (naj bodo od neznanih ali znanih pošiljateljev), da obiskujejo samo preverjene internetne strani, da upoštevajo navodila svoje banke in da ne nameščajo nezakonito pridobljenih programov.