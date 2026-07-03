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Črna kronika

Plačal vinjeto, goriva ne. Stalo ga je precej več kot 98 evrov

Sežana, 03. 07. 2026 15.28 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
T.H.
Točenje goriva in odhod brez plačila se obravnava kot tatvina

Zaradi jutranjega obiska bencinske črpalke v Sežani bo 41-letnega Romuna še nekaj časa bolela glava. Tam je kupil (napačno) vinjeto, prodajalcu pa zatrdil, da goriva v kombi ni točil, čeprav ga je. Ko so ga prestregli policisti, je zraven dobil še cel šop kazni. Med drugim ni privezal ne sebe, ne otrok in ne psa.

Danes okoli pol osmih zjutraj je bil Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Koper obveščen, da je neznan moški na bencinskem servisu na območju Sežane natočil gorivo v kombi španskih registrskih številk in kupil vinjeto za osebni avtomobil. Zaposleni ga je vprašal, ali je točil tudi gorivo, kar je moški zanikal. Vinjeto je plačal, goriva ne, nato pa je odpeljal.

Točenje goriva in odhod brez plačila se obravnava kot tatvina
Točenje goriva in odhod brez plačila se obravnava kot tatvina
FOTO: Bobo

Policisti so ga ustavili na Razdrtem in ugotovili, da je za volanom kombija 41-letni državljan Romunije. Ne samo, da je moral plačati 98,01 evra natočenega goriva, njegovo denarnico so stanjšale še globe, ki so jih nanizali policisti. Voznika so oglobili, ker je bilo v kombiju za prevoz treh oseb skupno pet oseb – dva odrasla in trije otroci. Noben od otrok med vožnjo ni bil primerno zavarovan, prav tako ni bil primerno zavarovan pes. Ni uporabljal varnostnega pasu, zaradi česar je poleg njega kazen dobila še sopotnica. Neustrezna je bila tudi vinjeta, kupil jo je namreč za osebno vozilo.

"Poleg že omenjenih kršitev so policisti ugotovili, da se v vozilu nahaja še leto in pol star otrok, za katerega nimajo osebnih dokumentov oziroma ima eden od staršev pri sebi le rojstni list otroka, za kar je bilo izrečeno opozorilo," poročilo zaokrožujejo primorski možje postave.

romun vinjeta gorivo sežana razdrto

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KOMENTARJI6

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sseebbaa
03. 07. 2026 16.49
kaj vse so spustili v evropo...mejno kontrolo obvezno na mejo in pregledat vsa vozila...edino to je rešitev, pa magar zastoji
Odgovori
0 0
sseebbaa
03. 07. 2026 16.47
a ga ne bi raje zaprli...mogoče so otroci, kot tudi pes ukradeni
Odgovori
0 0
Uporabnik1935308
03. 07. 2026 16.38
Jaz grem pa sta vit, da ga prodajalec ni vprašal za gorivo, stoposto....
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-1
0 1
nekdo nov
03. 07. 2026 16.40
Brez skrbi, vedno vprasajo.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
03. 07. 2026 16.26
Romuni pač.
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+3
3 0
Špica
03. 07. 2026 16.11
in ja ce bi placal bencin bi se lepo peljal naprej in nikome nista.
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+6
6 0
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