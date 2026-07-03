Plačal vinjeto, goriva ne. Stalo ga je precej več kot 98 evrov

Danes okoli pol osmih zjutraj je bil Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Koper obveščen, da je neznan moški na bencinskem servisu na območju Sežane natočil gorivo v kombi španskih registrskih številk in kupil vinjeto za osebni avtomobil. Zaposleni ga je vprašal, ali je točil tudi gorivo, kar je moški zanikal. Vinjeto je plačal, goriva ne, nato pa je odpeljal.

Policisti so ga ustavili na Razdrtem in ugotovili, da je za volanom kombija 41-letni državljan Romunije. Ne samo, da je moral plačati 98,01 evra natočenega goriva, njegovo denarnico so stanjšale še globe, ki so jih nanizali policisti. Voznika so oglobili, ker je bilo v kombiju za prevoz treh oseb skupno pet oseb – dva odrasla in trije otroci. Noben od otrok med vožnjo ni bil primerno zavarovan, prav tako ni bil primerno zavarovan pes. Ni uporabljal varnostnega pasu, zaradi česar je poleg njega kazen dobila še sopotnica. Neustrezna je bila tudi vinjeta, kupil jo je namreč za osebno vozilo.

"Poleg že omenjenih kršitev so policisti ugotovili, da se v vozilu nahaja še leto in pol star otrok, za katerega nimajo osebnih dokumentov oziroma ima eden od staršev pri sebi le rojstni list otroka, za kar je bilo izrečeno opozorilo," poročilo zaokrožujejo primorski možje postave.