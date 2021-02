Plakat s podobo Tonina na Rožniku: 2000 evrov škode

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so bili včeraj dopoldne obveščeni, da je do sedaj neznani storilec ponoči na fasado sakralnega objekta na Rožniku nalepil en manjši in en večji plakat. Po prvih podatkih je pri tem nastalo za okoli 2000 evrov škode, dodajajo. Policisti so opravili ogled in še vedno nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Spomnimo

Bralci in bralke, ki so se v soboto dopoldne odločili za sprehod na Rožnik, so nas obvestili, da je nekdo na cerkev Marijinega obiskanja, ki stoji na Cankarjevem vrhu, nalepil podobo vodje NSi in ministra za obrambo Mateja Tonina. Tonin se je odzval z besedami, da bi se temu pristopu samo nasmehnil, če ne bi šlo za uničevanje tuje lastnine in kulturnega spomenika.

"Mazaške akcije se nadaljujejo. Očitno so naši nasprotniki spoznali, da so šli s kljukastimi križi in zahtevami po smrti predaleč. To je očitno nov pristop, ki bi se mu samo nasmehnil, če ne bi šlo za uničevanje tuje lastnine in kulturnega spomenika."Dodal je še: "Delitve, ekstremizem in sovražni govor se že udejanjajo v vandalizmu. Samo še korak dalje in bodo ogrožena človeška življenja. To norost lahko ustavimo samo skupaj. Zdravilo je v strpnosti, dialogu in sodelovanju. Strnimo vrste za Slovenijo, ne drug proti drugemu."

"Uničevanje tuje lastnine ne sodi v našo družbo, pročelja zgradb in kulturni spomeniki pa ne smejo postati prostor za samovoljno izmenjavo mnenj. Eden od pravih prostorov za to je državni zbor, ki mu je treba vrniti ugled, da bo postal simbol demokracije in sobivanja različnosti. Poziv k umiritvi strasti in bolj kulturnemu izražanju mnenj v parlamentu smo v obliki nujne seje dveh parlamentarnih odborov podali ravno pred dvema dnevoma. Potrebnih bo več korakov, a v NSi verjamemo, da je to edina mogoča pot, ki nas vodi v prihodnost," pa so nam včeraj sporočili z NSi.