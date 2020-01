Planinca pri padcu zaščitila čelada, poškodbe hrbta pa ublažil nahrbtnik

S PU Kranj so sporočili, da se je na območju Vrtače danes opoldan ponesrečil slovenski planinec. Padel je z vrha ipsilon grape in se nekaj časa kotalil najprej po zasneženi, potem pa še po kamniti podlagi. Na srečo je imel popolno alpinistično opremo – glavo mu je pred težjimi poškodbami zaščitila čelada, poškodbe hrbta pa je ublažil nahrbtnik. S helikopterjem Slovenske vojske so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Na kraju je bil tudi policist gorske policijske enote, ki je razmere na terenu opisal kot zelo zahtevne in nevarne. Kjer je sneg, je ta večinoma zbit, podlaga pa je ledena. Policisti zato opozarjajo: bodite previdni in pazite nase!