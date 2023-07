Planinca z zlomljeno nogo s Triglava rešili 'na peš'

Ob 12.07 si je pri sestopu iz Triglava, v bližini Konjskega sedla, tuji planinec zlomil nogo . "Gorski reševalci so na pomoč odhiteli peš, v slabem vremenu, vetru in megli ter poškodovanega varno in uspešno "na peš" predali v nadaljnje zdravljenje," so gorski reševalci sporočili na strani na Facebooku.

Pri reševanju so sodelovali reševalci gorske reševalne službe (GRS) iz Mojstrane in Tržiča ter zdravnica GRS Radovljica. Poškodovanega planinca so prenesli v dolino Krme, kjer so ga prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči Jesenice in ga prepeljali v jeseniško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Ob tem Gorska reševalna zveza Slovenije svetuje, naj vsi obiskovalci Triglava in drugih gora v Sloveniji pred odhodom v hribe dobro preverijo vremensko napoved. "Zavedati se je namreč treba, da v kolikor v takem vremenu pride do nesreče, so razmere tako za reševanje in gorske reševalce kot tudi za samega ponesrečenca še bolj zahtevne in tvegane! Samo reševanje zato tudi traja dlje," so zapisali in dodali, da je kljub slabi vremenski napovedi na izhodiščih na Triglav veliko število pohodnikov.