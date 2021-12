Planinca zajel plaz, reševali turnega smučarja, nesreče tudi na smučiščih

Snežni plaz se je sprožil na Tolstem vrhu včeraj, zasul dva planinca in ju poškodoval. Rešili so ju gorski reševalci in posadka vojaškega helikopterja, ki je z reševalci intervenirala tudi pri nesreči turnega smučarja na Vitrancu, so danes sporočili predstavniki Policijske uprave (PU) Kranj. Ob tem so opozorili, da so razmere v gorah zahtevne in jih je treba jemati resno: "Nevarnost proženja snežnih plazov nad gozdno mejo je tretje stopnje od petih. Opremite se s plazovnim trojčkom in se ga naučite uporabljati."