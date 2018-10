Prvi padel 15 metrov globoko, drugi drsel po skalnatem pobočju

Gorski reševalci so reševali dva planinca, ki sta se v naših gorah huje poškodovala. Eden je zdrsnil na skalnatem pobočju in po padcu več deset metrov drsel in se prevračal, drugi pa je zaradi odloma kamenja padel približno 15 metrov globoko. Vremenske razmere v gorah so lahko jeseni že povsem zimske, zato se tja odpravite primerno opremljeni.

Kot so sporočili iz PU Kranj, je helikopter policije z ekipo za helikoptersko reševanje v gorah in policistom gorske enote včeraj reševal dvakrat. Dopoldan je s poti čez Prag proti dolini Vrat v zdravstveno ustanovo odpeljal planinca, ki je zdrsnil na skalnatem pobočju in po padcu več deset metrov drsel ter se prevračal. Planinec je utrpel zelo hude telesne poškodbe. Plezalec je s soplezalcem v steni plezal v navezi, bil je varovan, po padcu pa je obvisel na vrvi, kar mu je rešilo življenje. FOTO: Thinkstock Vrv mu je rešila življenje Sredi popoldneva pa je ekipa reševala plezalca, ki je v Južni steni Planjave zaradi odloma kamenja padel približno 15 metrov globoko. Plezalec je s soplezalcem v steni plezal v navezi, bil je varovan, po padcu pa je obvisel na vrvi, kar mu je rešilo življenje. Utrpel je hude telesne poškodbe. Oba poškodovanca sta slovenska državljana. Na PU Kranj so dodali, da je s Kukove špice vojaški helikopter odpeljal še eno planinko z blažjo poškodbo. Jesen v gorah je lahko že povsem zimska Ob tem velja opozorilo, da so lahko že od septembra razmere v gorah povsem zimske. Temperature v naših gorah so se čez vikend znižale za 10 stopinj Celzija. Termometri na 1500 metrov so tako kazali okoli 7, na 2500 metrov pa 2 stopinji Celzija.Septembrske hladne fronte v gore pogosto prinesejo sneg, a se ob zadnji izraziti ohladitvi to ni zgodilo, saj so padavine zapustile Slovenijo, še preden nas je dosegel najhladnejši zrak. Drugače je bilo pred enim letom, ko je Kredarico prekrivala 30 centimetrov debela snežna odeja. Za jutri naš hišni prognostnik Rok Nosan napoveduje, da bo gore obiskala zima. Slovenijo bo prešla hladna fronta in nas spomnila, da zima ni več tako daleč. Zapihal bo hladen severovzhodni veter, meja sneženja pa se bo spustila na nadmorsko višino okoli 1200 metrov.