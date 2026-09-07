Planinec pod Triglavom omahnil v globino

Planinec je v nedeljo popoldan na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom v Občini Bohinj omahnil v globino. Reševalci so se do skalno police, na kateri je obstal, spustili z vrvno tehniko in ugotovili, da padca ni preživel, je navedeno na spletni strani Uprave RS za zašito in reševanje.

Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Zaradi vremenskih razmer helikoptersko reševanje ni bilo mogoče, so navedli na upravi, zato je helikopter Slovenske vojske reševalce prepeljal na vrh, od koder so se spustili do ponesrečenca.

Truplo so pripravili za transport in ga v večernih urah s helikopterjem prepeljali v dolino, so še navedli.