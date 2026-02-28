Planinec skušal pomagati padalki, a padla sta 300 m globoko

Kot so danes sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, je do nesreče prišlo tik pred 11. uro dopoldne. Takoj so bili aktivirani gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Radovljica, poškodovanca pa je na kraju oskrbela dežurna ekipa GRS Brnik.
V UKC Ljubljana je eno poškodovano osebo prepeljal helikopter Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik, drugo pa helikopter Letalske policijske enote skupaj z dežurno ekipo GRS Brnik.
