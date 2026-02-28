Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Planinec skušal pomagati padalki, a padla sta 300 m globoko

Žirovnica, 28. 02. 2026 20.21 pred 12 minutami 1 min branja 3

Avtor:
T.H.
Policijski helikopter

Padalki na Vrtači v bližini naselja Doslovče v občini Žirovnica je pri vzletu sunek vetra zaprl padalo. Na pomoč ji je priskočil planinec, a neuspešno. Skupaj sta zdrsnila v južno grapo Vrtače približno 300 metrov globoko. Posredovali so gorski reševalci, oba poškodovana pa sta bila s helikopterjema prepeljana v UKC Ljubljana.

Kot so danes sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, je do nesreče prišlo tik pred 11. uro dopoldne. Takoj so bili aktivirani gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Radovljica, poškodovanca pa je na kraju oskrbela dežurna ekipa GRS Brnik.

Policijski helikopter
Policijski helikopter
FOTO: Luka Kotnik

V UKC Ljubljana je eno poškodovano osebo prepeljal helikopter Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik, drugo pa helikopter Letalske policijske enote skupaj z dežurno ekipo GRS Brnik.

padalka planinec vrtača žirovnica doslovče nesreča

Ponarejeni evrski bankovci vnovčeni v različnih krajih po Sloveniji

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SDS_je_poden
28. 02. 2026 20.24
Skrajni čas, da dobimo helikopterje NMP.
Odgovori
-2
0 2
BBcc
28. 02. 2026 20.30
In končno vlada, ki je to speljala.
Odgovori
0 0
mertseger
28. 02. 2026 20.35
Katera? sedanja, ta dva helikopterja sta samo izgovor za NMP imela jih bo policija uporabljala se bosta tako kot sedaj. Če bosta slučajno na voljo jih bodo poslali na reševanje. Ampak še ne kmalu
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
vizita
Portal
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
cekin
Portal
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
moskisvet
Portal
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Borec
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543