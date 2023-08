Planinec zdrsnil 50 metrov s planinske poti in umrl

"Opozarjali smo že velikokrat, vendar ker se nesreče dogajajo in ker prihajajo tudi sončni dnevi oziroma se vreme izboljšuje, vseeno še enkrat pozivamo in se pridružujemo opozorilom Planinske zveze Slovenije: stanje v gorah in hribih je podobno kot v dolinah: razmočeno, mokro, spolzko, nevarno, zato še vedno odsvetujemo odhod v hribe in gore," so poudarili na Gorski reševalni zvezi Slovenije.

Zaradi katastrofalnih poplav so zaprte planinske poti na širših območjih

Veliko planinskih poti je tudi zaprtih. Zaprte so denimo vse planinske poti na Koroškem in na območju občine Kamnik. Sicer pa so vse druge planinske poti navedene v aplikaciji maPZS.

"Na območjih, ki so jih prizadela nedavna močna neurja, je prišlo do številnih vetrolomov. Veliko je obviselih dreves in večjih odlomljenih vej, ki lahko že ob najmanjšem vetru padejo na tla. Poti so poškodovane tudi zaradi delovanja hudournikov ter nanosov grušča in drugega materiala. Svetujemo previdnosti pri hoji po planinskih poteh," opozarja Planinska zveza Slovenije.

"Zaprte poti in odseke objavljamo sproti, kakor dobivamo informacije s strani skrbnikov poti. Priporočamo pogostejše preverjanje, če se odpravljate na območja, prizadeta po neurjih," so še dodali.