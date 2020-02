Planinka zdrsnila po pobočju Vrtače, ustaviti sta jo uspela dva planinca

Dopoldan okoli 10.30 je na poledenelem južnem pobočju Vrtače v občini Žirovnica zdrsnilo tuji planinki.

Pri daljšem drsenju na nevarnem območju sta jo pod potjo opazila dva slovenska planinca, ki sta se zato hitro 'vkopala' v sneg in jo tako uspela ustaviti ter zadržati do prihoda reševalcev, je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Kranj Bojan Kos. Kot je dodal, bi brez njiju planinka drsela še dlje. "Podlaga na kraju je nevarna kombinacija ostrih skal in zbitega snega," je še zapisal Kos.

Planinka se je pri padcu težje poškodovala. Na pomoč so odhiteli gorski reševalci GRS Radovljica in združena ekipa GRS in HNMP na Brniku, ki jo je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala na zdravljenje v UKC Ljubljana, pa poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.